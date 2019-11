El Municipio no avisó a profesores que los contratos cayeron un mes atrás

Alexia Loskin, directora de la Escuela Municipal de Danzas de Paraná, lamentó la decisión de la gestión municipal de no renovar los contratos de servicio a los 13 docentes de la institución. “Estamos transitando un momento muy difícil, que nunca hubiéramos pensado que podía llegar a suceder”, expresó. Y relató que “el viernes cuando fueron a cobrar haberes, se encontraron que no tenían los sueldos depositados”. Fue así que se enteraron que los contratos habían sido dados de baja desde el 30 de septiembre, pero nunca fueron notificados por las autoridades de Cultura. “Claramente fue una decisión política no avisar y dejar caer los contratos de los docentes”, lamentó. Y agregó que a diferencia de los contratos de otras áreas que finalizaron el 31 de octubre, los docentes de danza “trabajaron de manera gratuita y sin seguro durante octubre”. A las 10, frente al Palacio Municipal los docentes, padres y alumnos manifestarán su descontento con la decisión política.