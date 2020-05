El ministro de Seguridad asegura que se tomaron medidas contra sospechosos

La muerte de Luis Espinosa a manos de un grupo de policía rememoró que hay otros efectivos relacionados a crímenes de civiles, como es el caso del menor Facundo Ferreira, que se encuentran en libertad y cumpliendo tareas administrativas, aunque no al 100% de la función policial, según dijo el ministro de Seguridad, Claudio Maley. “Cada vez que surge alguna situación donde se abre una investigación, se toman las medidas del caso, y si es necesario aún, se pone a disposición de la Justicia. El mismo Jefe de la Policía ha puesto en conocimiento y ha dado intervención a la Justicia por muchísimos casos que se han dado y a los que no se les dio ‘publicidad’. La Policía hizo todo lo que tenía hacer desde el punto de vista administrativo. Esta es una cuestión judicial, hay una conducta que se está evaluando en sede judicial. Desde lo administrativo hemos cumplido todos los pasos. A uno de ellos que la Justicia lo ha dejado en libertad, está trabajando con una actividad limitada y no al 100% de la función policial”, señaló el funcionario.

DESCARGAR