El Ministerio de Salud recomienda sexo virtual para evitar contagios

La cartera de Salud de la Nación dio recomendaciones este viernes sobre sexo seguro en tiempos de coronavirus. “El sexo virtual puede ser una buena alternativa”, aconsejaron como forma de mantener la distancia social. El médico infectólogo José Barletta explicó que el Covid 19 “se puede transmitir por besos” y “es probable” que también mediante relaciones sexuales. Por eso, solicitó evitar los encuentros íntimos con personas que no se convive durante la cuarentena. “Hay aplicaciones on line para conocer personas, eso se puede usar, pero evitar conocer personas nuevas”, continuó. Además, señaló que “es importante evitar contactos sexuales con personas con fiebre, incluso si es nuestra pareja”. Respecto al lavado de mano, aconsejó hacerlo después de la relación sexual, de la masturbación o el sexo virtual, y es importante lavar y desinfectar teclados, teléfonos y juguetes sexuales que se hayan usado, incluso si no fueron compartidos con otras personas”.

Por otra parte, en el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación este viernes el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó un parte epidemiológico respecto del coronavirus en el país, confirmando que 2.669 son los casos confirmados, con 122 fallecidos. Además se informó de qué manera se dio la transmisión de enfermedad en los casos de trabajadores de salud contagiados. En ese sentido Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, dijo que el personal trabaja generalmente en varios centros médicos y la transmisión se da entre los trabajadores. “La principal vía de salud es la horizontal, es entre el personal de salud”, explicó.