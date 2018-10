El meteorito se prendió fuego, pero no impactó contra la Tierra

Sergio Toscano, director del Observatorio Astronómico Padre Adolfo Kolping de Posadas, comentó acerca del fenómeno ocurrido el fin de semana. “Se desprendió un fragmento del meteorito, se prendió fuego, pero afortunadamente no llegó nada a la tierra. Está confirmado. Es un meteorito, un bólido con aleaciones metálicas, no se desintegra así nomás al chocar con moléculas en la atmósfera. Se atribuyen que cayó en tal lado. Es mentira. No cayó en ningún lado. Es lógico que se haya visto en diferentes lugares. Se fracturó en miles de pedazos”.