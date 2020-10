El mes de concientización del cáncer de mama debería ser todo el año

En Hola Qué Tal charlamos la Dra. Melisa Pereyra sobre el cáncer de mama y cómo poder detectarlo lo antes posible.

Conocida también como @Gineconline, Melisa nos cuenta cómo el cáncer de mama, enfermedad muy frecuente en la mujer, en la que se pueden modificar riesgos, otros no como, el sexo, la herencia (más del 75% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama no tienen antecedentes familiares) y una edad determinada, entre otros factores. Advierte de cómo las mamas necesitan cuidado, fuera de lo estético, lo principal es identificar esa parte del cuerpo y los problemas de salud, que puede conllevar. El cáncer de mama no da síntomas, es difícil dar parte de alarma, existe la necesidad de llevar a cabo controles según lo que diga el/la médico/a, para generar así la detección precoz de una posible enfermedad. Lo recomendable es una vez al año hacerse chequeos, generar una relación con el/la ginecólogo/a, así cualquier complicación y/o imprevisto puede ser examinado y tratado con la mayor antelación. Entre estos chequeos se encuentran las mamografías, ecografías, y las resonancias magnéticas, la primera es la más específica, pero las que se hacen con más frecuencia son las ecografía mamarias.

Las mujeres que tienen prótesis/ implantes realizan los mismos controles que las que no poseen, esta es una de las principales preocupaciones dentro del ámbito de los estudios además de la radiación, la cual es mínimamente implementada en la mama por lo tanto no hay ningún tipo de riesgo y el beneficio es mayor ya que es super localizada a la hora de detectar una enfermedad cuando se realizan los controles.

La importancia del autoexamen también es muy importante, hay diferentes métodos para que una note algo y se recuerde y/o analice si debe hacerse un chequeo más reciente o si hay variaciones en las mamas.

