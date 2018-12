El mejor futbolista del año

Luka Modric ganó el Balón de Oro, y se impuso ante el portugués Cristiano Ronaldo (segundo), el francés Antoine Griezzmann (tercero), el galo Kylian Mbappé (cuarto) y el argentino Lionel Messi se ubicó en el quinto lugar.

El premio cerró un año inmejorable para el volante croata, de 33 años, que también cosechó el Balón de Oro de la Copa Mundial Rusia 2018, el premio The Best (El Mejor) de la FIFA y fue elegido el Mejor Jugador de Europa de la UEFA.

Además en lo futbolístico se clasificó Subcampeón del Mundial Rusia 2018 con la Selección croata (es el capitán), y fue Campeón de la Champion League 2018 con su club, el Real Madrid.

El galardón para el jugador nacido en Zadar, terminó con diez años de dominio de Messi y Ronaldo (fue el último ganador), ambos astros no participaron de la ceremonia, que se desarrolló en París y organizó la revista France Football. Bienvenido un premio para este gran jugador.