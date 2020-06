El mapuzugun una lengua oprimida por los mitos del eurocentrismo

Quienes nos dedicamos a la lingüística sabemos que hay muchos mitos entorno a las lenguas y el mapuzugun no está exento de ellos. Uno de los mitos es el mapuzugun ya no se habla, La idea de que no quedan hablantes o que las expresiones de la lengua están restringidas a formulas ceremoniales es uno de los mitos más arraigados sobre el mapuzugun. La situación del mapuzugun del lado argentino (Puelmapu) no es homogénea. Hay zonas en las que se habla como lengua materna y se transmite como tal. En otros espacios está restringida a ciertas ceremonias y actividades específicas. En otros casos, encontramos familias mapuche que hablan únicamente español. Todas estas situaciones conviven en espacios rurales y urbanos. Para sorpresa de muchos, podemos encontrarnos con una charla cotidiana en esta lengua a la vuelta de la esquina.

La opresión sufrida por el pueblo mapuche ha tenido como consecuencia el ocultamiento de la lengua, es otro de los mitos. En la Patagonia no es difícil encontrar alguna papay o algun cacay (chachay) que nos cuente sobre los castigos recibidos en la escuela por hablar la lengua cuando eran pequeños. Muchos mayores optaron por no transmitir el mapuzugun a sus descendientes para evitarles la discriminación sufrida por ellos. Otros dejaron de hablarla en espacios públicos, aunque la mantuvieron en el ámbito privado. De este “ocultamiento” es que surge la idea de que la lengua se perdió.

Desarticular estos mitos es central para reconocer la situación de opresión de una lengua y de sus hablantes.

María Mare, directora de la Maestría en Lingüística en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, dialogó con el “Regreso Informativo de la tarde” y decía lo siguiente…