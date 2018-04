El legislador Orellana asegura que él debería presidir el PJ tucumano

En medio de la polémica que se armó por la intervención del Partido Justicialista a nivel nacional, el legislador Enrique Orellana dijo que no sería extraño que suceda lo mismo en Tucumán, al tiempo que se postuló para presidir el partido a nivel local. “Yo no estoy en contra ni a favor de nadie. Para mí deberían seguir las mismas autoridades. Pero por cuestiones de obviedad, si fue intervenido a nivel nacional, no hay dudas de que en Tucumán también va a ser intervenido. En Tucumán, Orellana debería estar a cargo del partido”, aseguró el legislador.