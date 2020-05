“El kit de testeo se logró en tiempo record”

Santiago Werbajh, uno de los integrantes del equipo que creó el Kit nacional de testeos rápidos de Covid-19, dialogó con Radio Nacional Córdoba y contó los pormenores de este importante logro de la ciencia argentina. “Este trabajo comenzó prácticamente en enero cuando se veía venir que la pandemia se estaba tornando ya peligrosa. En esa época estábamos por validar un test utilizando la tecnología pero para dengue. Como vino este tema del Covid adaptamos el kit de dengue lo adaptamos para detectar Covid 19. “Hicimos una especie de carrera contrarreloj”, dijo. También explicó que este tipo de desarrollo se hacen hace años, pero el kit se trabajó desde enero hasta hoy. “Fue en tiempo record”, remarcó, al tiempo que destacó el apoyo sustancial de parte del Estado y el Gobierno, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las instituciones involucradas en el proceso. Sobre la utilidad del kit, Werbajh, explicitó que “en una hora se puede tener resultados y no tenés que usar los equipos que se usan actualmente y son caros. La disponibilidad va a ser mayor, se van a poder hacer mayor cantidad de testeos y lo que es más importante es de producción nacional. Lo que nos independiza de tener que salir a comprarlo afuera”. El nuevo sistema permite una rápida observación para determinar la presencia del virus: “es por un viraje de color, entonces no se necesitan equipos para estudiarlo ni visualizarlo. Si es violeta no hay presencia del virus pero si cambia de color a azul, eso indica que esa muestra tiene presencia del virus”, detalló. Sobre la sensación de haber logrado este avance, el científico dijo que: “siempre uno trata de llegar a una meta. Cuando uno llega a un logro así es una satisfacción muy grande, es como el premio a tanto esfuerzo que se hizo y sí es un gran placer”. Por otra parte Werbajh, estimó que la vacuna definitiva es “un tema más complicado, porque requiere muchas pruebas para estar seguro que la vacuna va a ser eficiente”, aunque estimó que “a fin de año ya va a haber una o dos opciones de vacunas que se van a estar probando”. Sobre las investigaciones por venir, el científico adelantó que se retomará el trabajo sobre el Dengue, que quedó relegado por la aparición del Covid-19.

