El juez Bonadio citó a De Vido a ampliar su indagatoria

El juez federal Claudio Bonadio citó al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido para ampliar su indagatoria en la causa de los cuadernos, a partir de nueva información surgida de las declaraciones de empresarios imputados en el expediente.

El magistrado fijó la audiencia a De Vido el 13 de noviembre y para el mismo día citó además al también detenido ex secretario de coordinación del mismo ministerio, Roberto Baratta, jefe del chofer Oscar Centeno, el autor de los cuadernos que dieron origen a la causa. Bonadio también llamó a ampliar sus indagatorias al ex secretario de Baratta, Nelson Lazarte; al ex asesor del Ministerio de Planificación, Hernán Gómez; al ex secretario de De Vido, José María Olazagasti y al remisero Hernán del Río, indicaron fuentes judiciales.

Los ex funcionarios fueron convocados a partir de las declaraciones de los empresarios Alberto Padoan (presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario), Marcelo Mindlin (titular de Pampa energía) y Rubén Aranda (Chimen Aike), indagados en las últimas semanas.