“El interventor vino a dividir más de lo que estaba el PJ”, afirmó Farisano

El dirigente político local, Carlos Farisano, realizó un duro análisis del la actualidad política de Corrientes y el país. “En este momento están en crisis los partidos políticos” y señaló que esta situación se traslada a la sociedad que rechaza la “falta de valores y principios de sus dirigentes”. Destacó la figura del ex gobernador Ricardo Colombi, que, dijo “llamó a reformular y hacer un recambio de hombres, para recuperar determinados valores”.

“El interventor del partido vino a dividir más de lo que estaba el justicialismo” señaló Farisano y, aclaró “no me presento a concejal porque no están dadas las condiciones”. Además, criticó al concejo deliberante local que avanza sobre una reforma de la Carta orgánica, cuando “no cumplen la que está vigente”.