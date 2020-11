El Intercambio comercial cerró octubre con un superávit de US$ 612 millones

El Intercambio comercial de octubre cerró con un superávit de US$ 612 millones, por debajo de los US$ 1.768 millones de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Informe: Fernando Nolé

Este resultado se dio luego que las exportaciones registraron ingresos por US$ 4.616 millones, un monto 21,8% menor que en igual mes del año pasado.

Las importaciones, por su parte, sumaron US$ 4.004 millones, con un retroceso de apenas 2,8% interanual.

De esta forma, los diez primeros meses del corriente año acumulan un superávit de US$12.171 millones, por encima de los US$11.265 millones registrados en igual período de 2019.

Entre enero y octubre, las exportaciones sumaron US$46.556 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$34.895 millones.

Al dar detalles sobre el superávit de US$612 millones registrado en octubre, el Indec precisó que si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado saldo positivo mayor, de US$ 627 millones.

Bajo este último supuesto, y debido a que el índice de precios de las exportaciones tuvo una suba de 2,4% en el período, mientras que los valores de las importaciones se incrementaron 3,2%, el país tuvo una pérdida en los términos del intercambio de alrededor de US$ 33 millones, precisó la dependencia oficial.

En octubre, la facturación por las exportaciones de Productos Primarios bajó 34% a US$ 1.054.millones como producto de una caída del 36% en las cantidades vendidas, a pesar de un aumento del 3,6% en los precios.

En tanto, la venta de Manufacturas de Origen Agropecuario, alcanzó a US$ 2.133 millones, un 4% menos que en octubre del año pasado, como producto de una caída del 9,2% en las cantidades vendidas, a pesar de un aumento del 5,6% en los precios.

En tanto, los ingresos por Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron US$ 1.248 millones, con precios similares a los del año pasado, y una merma del 23% en las cantidades.

En cuanto a las exportaciones de Combustibles y Energía, las cantidades bajaron 39,8%, los precios 27,9% por lo que la facturación se redujo a 56,7% a US$ 182 millones.

Los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Estos tres países en conjunto absorbieron 30,8% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 53 % de las importaciones.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 725 millones y las importaciones, US$ 886 millones dejando un saldo comercial deficitario de US$ 161 millones.

En cuanto al comercio con los Estados Unidos, las ventas sumaron US$ 262 millones y las compras 379 millones, con un resultado deficitario de US$ 117 millones.

En tanto, las exportaciones a China sumaron US$ 433 millones y las importaciones, US$ 859 millones, lo que también dejó un déficit comercial, en este caso de US$ 425 millones.

La semana pasada, al inaugurar el Seminario “China en Iberoamérica”, el canciller Felipe Solá destacó las coincidencias entre ambos países en relación al apoyo al multilateralismo, a la cooperación en el marco de la pandemia global y el compromiso con la cuestión ambiental.

Asimismo, resaltó la necesidad de incrementar el flujo comercial bilateral y la inversión en infraestructura y en energía en Argentina.

Por último, el intercambio comercial con el Mercosur arrojó en octubre un saldo negativo de 205 millones de dólares, debido a que las exportaciones sumaron 923 millones de dólares (-18,5% interanual), mientras que las importaciones alcanzaron los 1.128 millones de dólares, con un incremento de 27,6% respecto a doce meses atrás.