El intendente Marcolini destacó la grandeza del General Manuel Belgrano

A través de un acto virtual emitido en vivo por las redes de la Municipalidad de General Alvear, y que fue visto por más de siete mil personas, el intendente Walther Marcolini exaltó los valores de Manuel Belgrano, uno de los próceres más grandes de nuestra historia.

Este Día de la Bandera se conmemoró de manera especial. El acto se realizó con un número acotado de presentes, manteniendo las distancias y las medidas sanitarias; más de siete mil alvearenses lo siguieron a través del Facebook de la Municipalidad, incluso desde otras Provincias y países, tal es el caso de Liz Ontiseg, quien siguió el acto desde Aluminé(Neuquén) o Sonia Mancuso, quien se emocionó desde EEUU.

En medio del periodo de cuarentena, este Día de la Bandera no podía dejar de conmemorarse, sino todo lo contrario, por ello es que el acto se llevó a cabo con un número acotado de personas en la Plaza Carlos María donde se izó nuestra enseña patria y se entonaron las estrofas del Himno. El intendente Walther Marcolini recordó la vida y obra de Manuel Belgrano, creador de la enseña patria y uno de los grandes próceres de nuestra historia: “Belgrano donó su sueldo de Vocal, para una expedición militar a Córdoba, para plantar la idea de libertad que quería para su Patria” expresó el Jefe Comunal exaltando las virtudes del creador de la Bandera quien no dudó en emprender campañas militares, sin experiencia en el ámbito y con ejércitos mal preparados. Durante su discurso, el intendente Walther Marcolini realizó un recorrido por la vida de Manuel Belgrano, sus luchas por la libertad, la necesidad de crear la Bandera para identificar a los soldados revolucionarios, los fondos donados para la construcción de escuelas, y su muerte, hace exactamente 200 años, con un funeral humilde al que solo asistieron sus hermanos, sobrinos y algunos amigos, olvidado por los habitantes de esa época y solo llorado por algunos. Hoy, lo recordamos como lo que es, un ciudadano ilustre, un prócer, un hombre que dejó de lado sus ambiciones para dar todo por la Patria: “Esta es la historia que nos atraviesa, las cosas que nos hacen humanos, pero sin lugar a dudas, en un País como el que tenemos, con las oportunidades que tenemos, ese legado que dejó Belgrano, el de la educación donando su dinero para la construcción de escuelas, todos tenemos que comprenderlo, los jóvenes no tienen motivo para no culminar sus estudios, la ética y la entrega a la construcción colectiva de un País” recordó el intendente Walther Marcolini, homenajeando con sus palabras al General Manuel Belgrano.

Una vez finalizado el acto, el Intendente se refirió a distintas temáticas como el Ferrocarril y la reunión que mantuvo el Consorcio Ferroviario Unión Pacífico con el Ministro de Transporte Mario Meoni: “Hemos avanzado para que el Estado Nacional acepte analizar el proyecto, acepte mejorarle la calidad jurídica que tiene hoy el Consorcio con relación al ramal ferroviario del Ferrocarril Sarmiento, acepte poder atender el financiamiento internacional que se ha conseguido con China, que financia el 85% de la obra, que alcanza un total de mil millones de dólares, y para eso se necesitan garantías soberanas del Estado Nacional y a su vez garantice el 15% restante”. En cuanto a Portezuelo del Viento manifestó: “Me preocupa mucho escuchar al Sr Presidente con algunas inexactitudes, en el último video habla de la administración conjunta de la cuenca, además de insistir en la falta de un estudio de impacto ambiental, lo cual no es verdad. Invitamos a todos a militar por redes sociales la defensa de Portezuelo del Viento como obra insignia para la Provincia, por la inversión que implica, por la generación de empleo que conlleva, además de la generación de energías limpias, dado que se trata de una central de base hidráulica”. La Ruta 188 generó preocupación y el intendente también se refirió a eso: “El hecho de que no haya fondos habla de varios problemas, primero que no haya un presupuesto aprobado y se siga trabajando con el presupuesto del 2019, yo he solicitado al Ministro Mario Isgró que gestione una reunión con el Ministro Katopodis a fin de volver a poner en la agenda pública la prioridad que tiene la ruta en este tramo y el impacto que tiene a nivel regional”. Como conclusión, el intendente Walther Marcolini se expresó acerca del Covid-19: “Creo que la pandemia, y más en los meses de invierno, obligará a adoptar medidas de manera diaria, hubo un relajamiento, gente sin tapabocas, hay aglomeración, creo que la salida con DNI es una medida prudente y más teniendo en cuenta la cantidad de casos” cerró.