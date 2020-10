Javkin afirmó que la pandemia no se puede enfrentar desde los municipios

El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, habló en Nacional Rosario sobre la posibilidad de restringir las actividades en los próximos días, y apuntó a la “responsabilidad social y la conciencia en las conductas individuales” de ciudadanos y ciudadanas. Además, se refirió a la sospecha de intencionalidad de los incendios en las islas del delta del río Paraná, y a la crisis del trasporte público de pasajeros en la ciudad.

“Hay que seguir los datos que algunos son muy importantes y otros empiezan a mostrar mejoramientos como son los tiempos de duplicación. La responsabilidad de cada uno es cuidarse. Hemos visto que las estrategias de restricción en actividades no tienen los resultados que tenían en marzo. Queda la imagen de que hay un botón que uno no quiere apretar y el problema no es ese. Cuando uno ve los casos, el grueso de los contagios no se da en las actividades con protocolo sino en las actividades que están por fuera de los protocolos. No hay magia y no se trata de echarle la culpa a otro”, dijo Pablo Javkin en diálogo con el programa Buen Día Susana (7 a 9 hs).

“Uno no puede enfrentar una pandemia haciendo lo que quiere. A mí no me tiembla la voz a la hora de decirlo claramente. Nos tocó un año difícil, probablemente el desafío más grande. De como salgamos de esto vamos a quedar marcados el resto de nuestras vidas”, explicó

En cuanto a las quemas en las islas del delta Entrerriano dijo: “Que cualquiera de las sospechas sea investigada. Vemos que el fuego sigue y no vamos a parar un minuto. Los funcionarios de Entre Ríos nos piden responsabilidad a nosotros. Tengo miles de vídeos de lo que fue la lengua de fuego prendida el fin de semana. Los focos abarcan casi 700km y no han parado desde enero. Las lluvias continuas ayudan porque penetra la tierra, pero eso no evita lo intencional”, sentenció.

Sobre el transporte público de pasajeros el Intendente de Rosario dijo que tanto la circulación con la vinculación con la autopista Rosario – Córdoba es un tema que deben revisar. “Lo que está claro es que hoy tenemos una situación de muy mala frecuencia a pesar de lo que sería el mayor alcance. Tenemos que ver cómo resolvemos eso. Hoy lo usa la cuarta parte de la población, eso no va a tener una recuperación en los próximos 6 u 8 meses”, explicó el funcionario