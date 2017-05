El intendente de Perín desmintió al ministro de Gobierno, y no pagará aumento de sueldos municipales

En los festejos del 106° aniversario Subteniente Perín, el malestar de los empleados municipales que previamente habían sido anoticiados por el Intendente de que no podría afrontar el aumento de sueldos, porque no le alcanza la escasa coparticipación que recibe del Gobierno provincial que se queda con el 90% de los recursos coparticipables que recibe de nación, contrastó con el rimbombante anunció del ministro de Gobierno Jorge Abel González, que anunció un generoso y solidario aporte del gobierno provincial al intendente Diego Romero.

El anunció del Ministro González que despertó la ilusión de los castigados municipales locales, se vio reforzada por la total ausencia en el acto Aniversario de dirigentes del Frente Amplio Formoseño y funcionarios de Cambiemos, fuerza por la que había llegado a la Comisión de Fomento Diego Romero.

Esa sensación realineamiento al gobierno provincial, se vio reforzada por la condición de “peronista” del jefe comunal y porque días atrás se había llevado un operativo nacional “Argentina con Vos – Formosa” en Perín, que directamente ignoró al presidente de la Comisión de Fomento porque ya daban por descontado su pase político y económico al Gildismo provincial, por lo que decidieron acercar las atenciones y los beneficios directamente a la gente.

MUCHAS PROMESAS DE NACIÓN, PERO TUVO QUE VENIR LA PROVINCIA A SOLUCIONAR LA SITUCIÓN DE PERÍN

En el acto él ministro González criticó a los muchos funcionarios nacionales que transitaron sacándose muchas fotos por la localidad y que hoy no están (porque no habían sido invitados), dejando solo promesas que el gobierno provincial impidió cumplirlas.

“Si hubiera sido verdades todas las promesas realizadas por aquellos funcionarios del gobierno nacional, esta sería la localidad privilegiada puesto que pertenece su origen electoral a la corriente que promovió a nivel nacional el presidente Macri”, expresó González

De inmediato cínicamente marco que “no advertimos nada, el propio intendente señalo que tuvo que venir el gobierno provincial a solucionar “su” situación. Bueno, a los hechos me remito, nosotros permanecemos y personas que vinieron a sacarse muchas fotos hoy no están”.

Dejo en claro que si bien el Frente Amplio Formoseño triunfó en esta localidad, para el gobierno “esa una comisión de fomento como las demás (del PJ) y el estado provincial ha brindado la misma colaboración que a cualquier otra comuna.

TODO MENTIRA

El intendente de Subteniente Perín Diego Romero aseguró que los problemas económicos que tiene su municipio no están solucionadas ni por la provincia ni por nación, “van ya 16 meses de gestión como intendente y de nación lo único que he recibido son $ 500.000 de una ayuda económica, que había solicitado en febrero del año pasado y lo termine cobrando recién en diciembre del ultimo día 28 de ese mismo mes”.

“El municipio de Perín no tiene nada de parte de nación he gestionado algo por ejemplo la creación de escuelas deportivas ante el despacho del colorado Macllister, se presentaron los proyectos se presentaron los curriculum de los profesores que iban a estar a cargo de las 5 escuelas una para Perín y otra para la comunidad Riacho de Oro, otro para San Carlos y los tres restantes para Perín”, agregó.

“Esto me enoja porque si bien he ingresado por el Frente Amplio, donde estuvimos un conjunto de partidos políticos y hoy puedo decir que la única municipalidad que gano el Frente Amplio en la provincia de Formosa”, indicó.

HOY NADIE DE CAMBIEMOS SE SACA FOTOS CON EL INTENDENTE

“Hoy, no me visitan los funcionarios de nación y existen los organismos a nivel nacional como el ministerio de Desarrollo Social de la Nación jamás se vinieron a Perín a ver en que me pueden ser útil al Intendente, vienen a hablar directamente con la gente”, aseguró.

“Y, quiero aprovechar mi enojo también el otro día estuvieron con el operativo” Argentina con Vos”, me faltaron el respeto no vinieron a mi despacho no se coordinó la acción de gobierno y no se coordinó desde lo institucional, vinieron acá al lado de una capilla y esto estuvo conducido todo políticamente, por eso me enojo y pego el grito en el cielo, porque soy el termómetro de toda la situación y la radiografía que ocurre en mi pueblo y las 9 colonias aledañas”, dijo.

“Contrate dos trabajadoras sociales se van todas las semanas hasta las oficinas de Lomitas ante el Anses, por eso todos los viernes pongo la camioneta a disposición del municipio para que lleve a la gente a Pensiones Nacionales, en el mes estamos haciendo 130 tramites frente al Anses y en el año más de 2000 trámites”.

EL GOBERNADOR ME SOLUCIONÓ EL PROBLEMA

“Yo soy el intendente donde el pueblo me eligió lo que si debo decir es que estoy olvidado por la gente de cambiemos y yo siempre digo yo respondo a mi pueblo y si no tengo con que responderle y, bueno hermano querido gracias, yo soy peronista y tengo mi diferencia con el gobierno de la provincia del cual hoy estoy convencido que dentro de todo en algún momento quizá me he equivocado, porque lo he acusado en contra pero con esto no quiero quedar bien, simplemente decir que cuando le he necesitado el gobierno de la provincia estuvo conmigo”, resaltó.

“Ahora para armar la fiesta de Perín no tenía un peso y estaba endeudado, fui y hable telefónicamente con el gobernador y el gobernador me dijo quédese tranquilo intendente usted sabe que nunca le voy a cerrar la puerta y me soluciono el problema y gracias a eso pude hacer la fiesta de mi pueblo”, agradeció.

CON LA PLATA QUE ME HABILITÓ INFRAN PUDE PAGAR ALGUNAS DEUDAS

PERO NO PAGAR AUMENTOS A LOS MUNICIPALES

“Pude cubrir algunas deudas que estaba teniendo y yo soy un agradecido cuando me tienden la mano, un agradecido cuando me responden, y el gobernador me respondió pero no voy a poder pagar el 30% aumento de sueldos a los empleados municipales de Subteniente Perín”, indicó.

“Hoy estoy navegando como que estoy navegando en el centro del mar a punto de ahogarme y no me estoy ahogando porque el gobierno de la provincia me tira los salvavidas sino me estaría yendo a mi casa a hacer mi trabajo que lo venía haciendo en otro tiempo”, concluyó Diego Romero intendente de Subteniente Perín.