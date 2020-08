El intendente de La Quiaca aplica nuevas medidas

Blas Gallardo, después de consensuar con diferentes actores sociales de la ciudad fronteriza, explica las nuevas medidas respecto al cuidado de la población respecto a la pandemia: “este es un gobierno y la gestión también de participación donde escuchamos también a la gente, es importante el hecho de haber consensuado con los comerciantes del mercado y supermercados, porque muchos de ellos tienen elementos son perecederos y a la vez se ha cerrado este fin de semana. Hemos decidido en forma consensuada trabajar el martes y miércoles de 8 a 15 horas, para estos comercios que tienen mercadería perecedera, próxima a vencimiento.

De acuerdo a la terminación del DNI, de 08 a 15 horas puede llegarse la gente al centro y comprar elementos a perecer, la idea siempre hemos propiciado esto porque si hay un contacto positivo en un barrio que no está diagnosticado, ese contacto positivo no diagnosticado en un barrio baja al centro va al cajero si tiene contactos con personas, luego va a desayunar tiene contacto con otras personas, va a la carnicería a la verdulería al supermercado, a Anses, Correo y de más; tiene contacto con un montón de gente.

La idea es que la gente se quede en el barrio, que se pueda re abastecer en el barrio, cerrar el centro. Pero vamos a dar la opción en esta semana en estos dos días excepcionales de que los comercios abran y puedan enviar su mercadería que esta próxima a vencer.

Las casetas y demás, ropa, elementos de telefonía, mueblerías y demás van a permanecer cerrados toda la semana. Es importante que nos acompañen, no van a circular taxis ni remises, es importante que la gente no baje al centro no se aglomere y no tenga contacto con otros casos positivos.

El objetivo es tratar de bajar la curva en ascenso que tenemos de los contagios. El hospital en su tasa de incidencia, que tiene que tiene que ver con contagios, ha incrementado 4 puntos en una semana, es alarmante.

La Municipalidad está en un punto, esto lo digo en comparación de que el hospital por supuesto su personal está mucho mas expuesto y en riesgo; tenemos que ayudar todos los vecinos y todas las vecinas para que podamos de alguna manera aplanar esta curva y lograr bajarla”.