El intendente anunció el primer caso positivo de COVID-19 en Sáenz Peña

En la última hora del domingo 10 de mayo el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini informó, a través de una publicación en las redes sociales, la confirmación del primer caso positivo de COVID-19 en esa ciudad. De esa manera el jefe comunal ratificó lo anticipado por el licenciado Carlos Navarrete, director del hospital 4 de Junio.

DESCARGAR

En su comunicación, Cipolini afirmó que la persona afectada “se encuentra practicando el aislamiento sanitario correspondiente en su domicilio”, que se realizan las investigaciones para determinar el nexo epidemiológico y llamó a no criminalizar la situación, a mantener la calma. El jefe comunal anunció el cierre por 48 horas de todos los comercios no esenciales y solicitó extremar las medidas de prevención como también a no relajarse en lo referido al cumplimiento de la cuarentena y al mantenimiento de la distancia física que aconsejan los especialistas. Asimismo reiteró que cualquier tipo de información se suministra en el WhatsApp 3644 415042.