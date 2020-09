El intendente anunció la llegada de más profesionales

En diálogo con el programa “El aire es nuestro”, el intendente Blas Gallardo se refirió a la cantidad de los casos positivos en La Quiaca y detalló entre otros temas la llegada de profesionales que están trabajando actualmente:

“Se confirmaron 14 casos al día de ayer en la ciudad de La Quiaca, de ciudadanos quiaqueños en realidad, porque el hospital informó 12, pero hay 2 ciudadanos quiaqueños que todavía están transitando esta enfermedad por covid-19 en la capital de la provincia; entonces sumarian unos 14 ciudadanos quiaqueños.

El total confirmado desde junio, como lo informa también el Ministerio de Salud, que son 342 en la ciudad de La Quiaca, el cual un 80 % de esas personas están en plena recuperación”.

CIRCULACIÓN. “Acompañando a la gente, en ese sentido se ha adecuado un poco el horario comercial hasta las 18 horas para abastecimiento de mercadería y después de eso, solamente circularían el tema de deliverys para el abastecimiento de alimentos únicamente; así que estamos trabajando en eso.

La gente un poco más tranquila en ese sentido a pesar de que suman hasta el día de hoy 17 decesos, lo cual hace pensar que es un numero alto para nuestra ciudad debido a la falta de infraestructura en el hospital que ojala en los próximos días también esté funcionando la terapia intermedia, que es importante para nuestra ciudad y para la región en general.

COMUNIDADES. “Nosotros hemos tratado de trabajar con la policía de la provincia que, si vienen de comunidades alejadas, por ejemplo El Cóndor. Están llegando gente, hacen cobros y no coincide el DNI, el hecho es que podamos de alguna manera permitírselo porque no tienen un colectivo todos los días la gente de las zonas de campaña. Entonces es necesario tener esa consideración y la manera de poder viabilizar su ingreso a la ciudad.

Tener en cuenta que estamos en zona roja, la zona roja implica que nadie entra y nadie sale a no ser que sea por casos de urgencia, esto ya lo llevamos hace tres o cuatro semanas en la ciudad de La Quiaca. Hoy por hoy es considerada zona roja porque es un riesgo de contagio para la gente que nos visita, en este sentido es también que tengan todas las precauciones del caso. La gente de las zonas aledañas o de las jurisdicciones aledañas también a nuestro departamento de Yavi o Santa Catalina, que tengan esto en cuenta, es muy importante”.

JUVENTUD. “Decíamos ahí en el saludo hacia los estudiantes que siempre se los subestima, diciendo son el futuro y la verdad que están haciendo muchas cosas por el presente; con los casos sucedidos también con violencia de género en la ciudad de Abra Pampa. Esa movilización en la cual acompañamos y manifestamos también que no están solos ni solas.

Son importantes las políticas de acción, nosotros trabajando arduamente en eso, en lo institucional que tiene que ver con protocolos de capacitación al gabinete, a los empleados, con hechos de violencia de género y tomar conciencia sobre estas problemáticas que se ve implementada de alguna manera por la pandemia en sí.

CONCEJO. “Nosotros quisiéramos que todos los concejales estén trabajando, hay muchos intereses individuales o intereses partidarios, lo cual hace pensar que esto de alguna manera favorece al sector opositor que no ha querido de alguna manera estar presente en esta pandemia, porque no han asumido y no han tenido la conciencia de acompañar al pueblo, así que eso los juzgara el pueblo más adelante.

Muchos de esos concejales opositores o llamados opositores en este sentido no han estado presentes, y la pandemia ha sacado lo mejor o lo peor de cada uno”.

SOLIDARIDAD. “La solidaridad en muchos ciudadanos en La Quiaca es importante valorarla, se ha movilizado mucha gente. Escucho por medios de redes y otros medios radiales los cuales critican mucho, pero se hace poco y la solidaridad de muchísimos vecinos de las promociones de las escuelas, de los comerciantes ha puesto en evidencia que hay un sector importante que quiere una ciudad distinta, una ciudad mucho mejor, con mucha mas apertura abierta al dialogo y es lo que proponemos de esta gestión también”.

NACIÓN. “Y bueno nosotros gestionando a través de Nación todo lo que ha llegado; los respiradores y los profesionales que también están acá en la ciudad alojados en el Hotel de Turismo, acompañando a través de los elementos personales.

También es rescatable de lo que veníamos proponiendo nosotros allá por junio, cuando pedíamos la intervención sanitaria a la Puna en sí, por los casos sucedidos en Abra Pampa, que no teníamos una infraestructura hospitalaria para contener a muchos de nuestra gente y que el respirador más cercano como lo decíamos en medios provinciales y nacionales, estaba a 300 kilómetros de nuestra gente”.

MÉDICOS: “Están alojados hace dos o tres semanas en el hotel municipal, porque llegó primero un profesional un fisioterapeuta, así que estaba trabajando en el hospital, luego terminó su rotación se fue y llegaron otros.

Hay enfermeros, kinesiólogos y también unos médicos, que creo y entiendo yo que están pronto a llegar también para cuando esté funcionando la unidad de terapia intermedia, que es importante para nuestra ciudad.

Ahora están viniendo profesionales de Buenos Aires, los respiradores han llegado al hospital local, los elementos de protección personal y la verdad agradecidos con las gestiones de cada uno de los funcionarios que participan de esta gestión.