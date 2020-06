El Instituto de Educación Física necesita un predio acorde a sus necesidades

DESCARGAR

Así lo expresó el Rector del IEF, Profesor Luis Castillo a La Mañana de Libertador, quien explicó los problemas con que se encontró a partir del cambio de gestión en la provincia, dado que el gobierno actual no está de acuerdo con que las instalaciones del Estadio Aconcagua Arena sea usado con fines educativos. “Nosotros participamos de la planificación y el diseño del edificio, pero hoy no tenemos lo que se nos prometió que es la casa propia”, afirmó. “Hemos seguido pidiendo por notas que nos permitan cursar ahí, pero no nos han dado respuestas… Hay muchas experiencias positivas”, afirmó y citó el caso del club River Plate.

Por otra parte, Castillo brindó detalles sobre la forma en que la institución que el martes cumplió 58 años está brindando la formación académica. “Ahora estamos atravesando una incertidumbre temporal. Ahora tenemos la prioridad de rescatar a los chicos y chicas que no han podido continuar con sus estudios…No sabemos cómo seguiremos en tiempos concretos, pero vamos planteándonos todo por etapas”.

El docente opinó también sobre los protocolos para la habilitación de actividades deportivas en la provincia.