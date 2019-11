El Ing. Lastra lamentó la falta de cultura sobre el cuidado del agua

El Subdelegado de aguas del Río Diamante, Ing. Fabio Lastra señaló que se trabaja para atenuar los efectos de la escases de agua, tema sobre el que se ha avanzado, no obstante, en consideración de Lastra, sigue habiendo falta de conciencia.

El funcionario manifestó que se va mejorando “pero no como debe ser. No tomamos conciencia realmente del problema; no hay cultura sobre el cuidado del agua, no solamente en lo que se refiere al uso del agua en la actividad agrícola, sino en lo relacionado al abastecimiento y consumo poblacional”.

En diálogo con LV4 el Ingeniero Lastra especificó que hoy en día “la eficiencia que tenemos es sumamente baja, estamos hablando del 40 o 50% y eso tiene que ver no solo con la infraestructura, sino con el cuidado que le damos”.