El INADI reclama una sociedad que respete las diferencias

El titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI Tucumán), Ramiro Granados, condenó el ataque sufrió un hombre la semana pasada, por su condición de homosexual –se encuentra internado en el Hospital Padilla- y dijo que es necesaria una campaña para vivir en una sociedad que respete el pensamiento y el sentir de las otras personas. “Tenemos que seguir trabajando para que la sociedad respete las diferencias. Nosotros entendemos que una sociedad mucho más diversa, mucho más plural es mucho más linda. Terminar con esas diferencias es lo que nos vuelve una sociedad mucho más amigable y nos hermanamos mucho más. Llegamos a situaciones inexplicables como la de este señor que claramente tuvo un ataque de ira, de rabia, o de algo que sabremos qué es, porque no estuvo en su sano juicio. Golpeó a una persona con un ladrillo hasta mandarlo a un hospital. Estas cosas son las que tenemos que trabajar para que no vuelvan a suceder. Lo positivo es la cantidad de personas que condenaron esta situación para que no vuelva a suceder”, reclamó Granados.