El imperdible encuentro radiofónico entre Pablo Milanés y Fito Páez

Mientras el equipo de La Clave conversaba con Pablo Milanés, apareció por sorpresa un segundo invitado. Del otro lado de la línea estaba un gran amigo del compositor cubano: Fito Páez.

“Yo estoy muy preocupado de que en este país dejen entrar a ciertos artistas. Posiblemente, el arista en cuestión no me recuerde a través del teléfono pero hemos tenido largas disputas con él”, dijo Fito, ante la sorpresa de Pablo.

En un increíble encuentro radiofónico, Pablo cuenta que cada vez que viene al país le pide a Fito que le “arme una fiesta”, y Fito aclara que el cantautor cubano hace lo mismo cuando él viaja a La Habana, y recuerdan algunos encuentros que mantuvieron en Cuba y Buenos Aires.

“Fito dice que yo le salvé la vida… cuántas veces me ha salvado él el ánimo y la tristeza que he sentido yo”, relata Pablo, y recuerda la vez que Fito viajó a Cuba para verlo, en un momento en el que el cubano no quería recibir a nadie.