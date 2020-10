El impacto de la pandemia en un mundo que reclama por las desigualdades

El analista internacional Walter Goobar, en diálogo con LV4 Nacional San Rafael abordó distintos temas de la actualidad internacional. Entre ellos la situación de Bolivia y el impacto de la pandemia.

“Los sistemas políticos no se suicidan y los pueblos encuentran modelos y salidas, pese a que el problema muchas veces es que los sistemas políticos instrumentados por las derechas, no entregan el poder tan fácilmente –señaló Goobar. Creo que lo de Bolivia es sumamente auspicioso y alentador, pero no debemos pecar de ingenuidad. Los bolivianos reencontraron el modelo que ansiaban y demostraron que el supuesto fraude de la elección de Evo Morales había sido una noticia falsa inventada por este sistema de guerra de cuarta generación de la que somos testigos a veces sin darnos cuenta. Muchas veces estos sistemas logran convencer a la gente de que voten en contra de sus propios intereses, a través del odio y el miedo, incluso atacando a sus pares o a la gente que tienen más acerca, a otros pobres como ellos, en lugar de ver que las desigualdades no son generadas por los pobres”.

Respecto de la pandemia, Goobar mencionó que ha puesto al desnudo la crisis global del sistema.

“La forma en la que se acumula la riqueza y se manifiestan las desigualdades, como por ejemplo el acceso a la salud o para quienes fabrican alimentos y medicamentos, muestra que a lo largo de las últimas décadas el sistema de salud se han ido desmantelando en función del desmantelamiento del Estado, ordenado por los ajustes económicos, impuestos por los modelos neoliberales que han ido triunfando en algunos países de Europa y de América Latina. No obstante, hay movimientos contrapuestos, porque hay grupos que comienzan a reaccionar frente a eso. Un caso paradigmático es Chile, cuya gente reaccionó y aparece esta nueva generación, a quienes los viejos slogans que acuñó el pinochestismo ya nos los satisfacen, porque el pinochetismo, con careta democrática no logra satisfacer sus necesidades básicas”.

El analista aseguró que la pandemia impactará en el escenario político, sin que eso necesariamente implique que la política volverá a lo tradicional. La prueba es que los gobernantes que no lo entiendan se verán duramente afectados.

“Puedo decir con certeza que en muchos casos las pandemias a nivel histórico no han contribuido a procesos más democráticos, sino por el contrario han llevado a modelos más autoritarios. Habrá que ver qué es lo que cada pueblo pueda hacer consigo mismo y con la pandemia en términos de encontrar soluciones a la creciente desigualdad, a los modos de producción. A que los alimentos no son solamente commodities, o mercancía, al igual que los medicamentos”.

Fianlmente Goober puntualizó “no me gusta hacer vaticinios, porque sería trabajar más de horoscopero que de analista, pero creo que se están dando movimientos interesantes y en muchas de las reacciones que se están dando hay un denominador común que es una nueva búsqueda de dignidad, en términos de trabajo, salud, en cuanto al trato, en los cuestionamientos respecto del trato de la policía. Habrá que ver también qué políticos surgen post pandemia; si podrán interpretar y hacerse cargo de estos nuevos reclamos. La pandemia necesariamente debería hacernos repensar nuestra manera de concebir el mundo”.