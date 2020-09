El director del Hospital de Mariano Moreno, Javier Garaygorta, confirmó que trabajan con medidas para que no haya contagios en la ciudad. “Estamos haciendo la mayor difusión, con el paso de los meses la gente se va cansando, por eso empezó la campaña No te relajes“. Mariano Moreno es una de las pocas ciudades de la provincia que no registró hasta el momento casos de COVID-19. Cuenta con personas aisladas que son aquellas que viajan a ciudades con circulación comunitaria del virus.

DESCARGAR