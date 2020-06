El hogar de ancianos toma medidas de prevención

La Hermana Pascuala Gerónimo del Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la Merced”, nos detalla las actividades del establecimiento en este regreso a la fase uno en la ciudad: “hemos vuelto nosotros a tomar las mismas medidas desde que comenzó la pandemia; no entraron las visitas. Hay que cuidar a los abuelos y tomar la precaución con el personal.

Hemos tenido una capacitación con el licenciado Gerardo Martínez y con el Licenciado Damián Gutiérrez, así que ellos nos están acompañando tratando de contener a los abuelos.

Nos hemos quedado sin coca y estamos tratando de contenerlos de estar con los abuelos, tratar de entretenerlos quizá con otras cosas, con otros postres, con caramelos, con galletitas, con cereales. Tratar de que ellos también no extrañen mucho la coca.

Les hemos dicho a los familiares que no vamos a recibir nada, por lo menos en esta semana. Que sepan que no pueden traerle nada, cualquier cosa ellos me llaman. Tienen mi número de teléfono, si quieren que yo les mande la foto.

Este sábado no los vamos a atender, pero la familia que quieran seguir colaborando que colaboren, pero este sábado no vamos a recibir visitas porque nos tenemos que cuidar.

A la entrada de la casa tenemos un cuaderno que es el de ruta diaria del personal; entonces ellos ponen la fecha, nombre y apellido, se toman la temperatura. Pudimos adquirir y comprar un termómetro infrarrojo que es mucho más rápido, después anotar donde estuvieron, con quien estuvieron, firman la entrada y la salida.

Tenemos el trapo de piso con lavandina para que se limpien los zapatos, a la entrada tiene el cambio de ropa, cubrirse la cabeza, o sea mucha exigencia que lo vamos llevando.”