El gremio de SEOC se opone a que las jugueterías abran hasta pasada las 18

El microcentro se puede ver convulsionado esta tarde a raíz de una protesta del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio que se opone a que los comercios, y especialmente la jugueterías, extiendan su horario de atención hasta las 20, como lo anunció el intendente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. “Nosotros no aceptamos este horario que impuesto el Intendente –Germán Alfaro-. Hemos tenido una conversación con el presidente de la Federación Económica y hemos acordado un horario de 9 a 18, más que nada para todo lo que es juguetería en el microcentro. Que el Intendente modifique el horario de 9 a 20, no lo vamos a aceptar. No han cumplido con los sueldos como corresponde, y tampoco pagan las horas extras”, expresó Roque Brito, secretario general de SEOC.

