El gremio de AOITA denuncia que no hay intención de solucionar el conflicto

El sindicato que reúne a los choferes y mecánicos del servicio de transporte interurbano provincial llevan cuatro semanas de huelga, sin que una solución se tenga al alcance.

Los empresarios no han abonado una parte adeudada de marzo y no han pagado abril, esgrimiendo que no tienen fondos genuínos para afrontar sus obligaciones.

Por su parte, el Gobierno Provincial, no ha logrado acercamientos entre las partes, que es lo que denuncian los delegados de AOITA, en la palabra de Claudio Luna, Secretario Gremial.