El gobierno suspendió las recorridas por el interior provincial

El gobernador de la provincia Jorge Capitanich, al responder una pregunta formulada por la directora de LRA 26 Radio Nacional Resistencia, Silvia Villavicencio, referida a la continuidad de las recorridas por el interior, luego de conocerse el resultado positivo de los testeos efectuados a funcionarias del gobierno provincial, respondió: “esos casos se dieron en una misión por la visita de Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de la que también participó la vicegobernadora Analía Rach y nosotros decidimos suspender las visitas en el transcurso de esta semana, y hay que recordar que nosotros formamos parte de las actividades autorizadas y se respetan todos los protocolos en vigencia. Lo que hacemos es restringir al máximo todo tipo de actividad para evitar cualquier tipo de circulación. Es esencial testear, identificar y aislar a las personas contagiadas. En estos 90 días hicimos el máximo nivel de desarrollo, ajustamos la infraestructura y eso nos permitió adecuar el sistema de salud ante un colapso de la demanda y hoy tenemos un 12 % de ocupación de las camas disponibles. La máxima restricción que adoptamos hoy es la única perspectiva cierta y necesitamos la voluntad individual, y si muchos no la tienen o no lo quieren hacer, quiere decir que no hay espíritu solidario con el resto. Es por eso que la decisión de licenciamiento obligatorio para las actividades es claro y contundente y solicitaremos a los otros Poderes del Estado la suspensión de actividades, e inclusive estamos evaluando el retiro de todos los proyectos enviados al Legislativo para contribuir a la suspensión de actividades en el mismo”.

DESCARGAR

Hay que recordar que en una comunicación oficial del 14 de junio, el gobierno provincial confirmó que tres funcionarias se contagiaron con coronavirus: “con la autorización correspondiente de las pacientes, queremos comunicar que la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, manifestaron síntomas compatibles con COVID- 19, se realizaron el hisopado y dieron positivo. La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, a pesar de no presentar síntomas, también se realizó el hisopado y dio positivo”. Todas continúan en funciones ya que se encuentran en buen estado de salud, en sus casas, realizando el aislamiento indicado y teletrabajando”, agregó el escrito. Por otra parte se informó que el testeo efectuado a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, dio negativo.