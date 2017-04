En comunicación con Lorena Molina, Secretaria Adjunta de AGMER Uruguay, habló en LT11 sobre los descuentos y reintegros que afectó a la mayoría de los docentes entrerrianos.

Este lunes comenzó a reintegrarse el dinero descontado “por inasistencia, no días de paro”, en este sentido declaró que “el gobierno todavía no se comprometió a devolver lo descontado, si se comprometió a no seguir descontando”.