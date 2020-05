El Gobierno Nacional relanza “Cuidar” la nueva versión de la App Coronavirus

DESCARGAR

Entrevistamos a Guibert Englebienne – Cofundador de Globant y presidente de Endeavor unos de los realizadores de “Cuidar” La aplicación que posibilita el autoexamen de síntomas que suma nuevas herramientas de cuidado y prevención.

Explica qué hacer en casos de Covid-19 confirmados o descartados y brinda herramientas de seguimiento y de contacto a los gobiernos provinciales. Esta versión, que irá evolucionando, fue desarrollada en conjunto por la comunidad científica, empresas del ámbito privado y el Estado.

La Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros presenta CuidAR, una nueva versión de la app oficial Coronavirus Argentina. Las

segunda versión de la herramienta mantiene como objetivo central permitir la autoevaluación de síntomas en pocos pasos y suma la posibilidad de añadir al

Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC), un código que muestra que el ciudadano o la ciudadana está habilitado/a para movilizarse, siempre y

cuando en el autoexamen no se detecten síntomas de Covid-19.

En cambio, si hay síntomas compatibles, la información llega a los comités de emergencia de salud de cada provincia para que se contacten con el usuario

y reciba atención médica. En simultáneo, se informa al ciudadano cómo proceder y a qué números contactarse, según su jurisdicción. Una vez que la persona

manifiesta síntomas, la app advierte que debe permanecer totalmente aislado y si posee un certificado de circulación se inhabilita.

Además, el sistema brinda información de calidad a las provincias y al ministerio de Salud de la Nación, para la agilización de la gestión conjunta en el marco de la

emergencia sanitaria.

En alianza con empresas del sector La app fue desarrollada en conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública -siguiendo los requerimientos y necesidades del Ministerio de Salud-, elMinisterio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), que nucleó a las empresas Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive,

Finnegans y Faraday. Asimismo, el equipo se complementó con el trabajo de Subsecretaría de Comunicación Pública – Jefatura de Gabinete de Ministros. Tel (011) 43443600 Int. 3594Arsat, la empresa de telecomunicaciones del Estado, y los servicios brindados por El lanzamiento de la segunda versión de la aplicación, fue resultado de este trabajo conjunto impulsado en la reunión que encabezó por videoconferencia el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con los directivos de las empresas tech el pasado 18 de marzo.

Más detalles sobre la app La aplicación se encuentra disponible para iOS y Android. Se puede descargar en el siguiente enlace.

Para registrarse, sólo es necesario habilitar la geolocalización e ingresar el DNI.

Luego comenzará el autoexamen.

a) Para descentralizar la atención médica y evitar la saturación del sistema sanitario, en casos de sospecha de COVID-19, la app registra la información para

dar conocimiento a las autoridades de Salud de la jurisdicción que corresponda y recomienda no circular. Además, brinda al usuario los teléfonos de asistencia

médica o psicológica según el área donde se encuentre.

De confirmarse que la persona posee el virus mediante un análisis de laboratorio, la aplicación detalla las medidas de cuidado. Se acompaña al paciente en esta

etapa con la cuenta regresiva del aislamiento total por 14 días, y se habilita la opción para que solicite ayuda si no tiene quien lo asista.

En cambio, si el análisis exhaustivo da negativo, la herramienta hace hincapié en las medidas de prevención.

b) En casos de autodiagnósticos que no tengan síntomas compatibles con Covid-19, la app recomienda realizar un nuevo testeo pasadas 48 horas e insiste

en la necesidad de respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si el usuario realiza una tarea esencial, el resultado del testeo se vincula

automáticamente con el CUHC en la misma app a través de un código QR; o puede mostrarlo junto al certificado para circular emitido por el empleador.

Por medio de la primera versión de la app, que hoy tiene 1.300.000 usuarios, se hicieron 1.800.000 autoexámenes.