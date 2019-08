“El Gobierno nacional está tomando decisiones apresuradas”

Las decisiones económicas que tomó el Gobierno de la Nación luego del impacto en los mercados tras el resultado en las PASO, resultan apresuradas y pueden tener un efecto económico no deseado, según el docente e investigador de la escuela de Política y Gobierno, Luis Karamaneff. “Son decisiones en base a las elecciones, pero sobre todo a lo que sucedió el lunes y a los efectos que están teniendo y que van a tener a lo largo del tiempo. Algunas decisiones están muy bien y de acuerdo a los especialistas en el tema, por ejemplo en combustibles, si bien hubo algunas idas y vueltas, en principio es acertada. Hay que ver qué pasa cuando esos 90 días concluyan. Otra medida que tuvo bastante repercusión es la eliminación del IVA, que no se traslada inmediatamente a los productos de la canasta básica, por lo que no va a haber un descuento del 21% en esos productos, algunos probablemente y otros ninguno. Difícilmente eso se traslade a los precios. El Gobierno está tomando decisiones apresuradas, no sé si va a tener el efecto económico deseado”, analizó.