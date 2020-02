El Gobierno mejoró la oferta, pero para los gremios sigue siendo insuficiente

Los estatales de la provincia de Buenos Aires continúan negociando las paritarias con el Gobierno de Axel Kicillof. Luego de un cuarto intermedio, el ejecutivo provincial ofreció 2000$ en febrero y 2000$ en marzo, pero para el gremio la oferta es “insuficiente”, ya que el importe debería ser retroactivo, y espera por una nueva propuesta.

El secretario general de ATE, Oscar de Isasi, le pidió al Gobierno elevar el monto y hacerlo retroactivo, y remarcó que en el 2020 no pueden seguir perdiendo a manos de la inflación. “Cualquiera sea el mecanismo que se implemente, tiene que ser para no perder a manos de la inflación. El concepto es no perder más a manos de la inflación y recuperar lo perdido durante la gestión Vidal”, subrayó.