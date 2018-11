El Gobierno impulsa financiamiento para pymes exportadoras

El Ministerio de Producción presentó una línea de financiamiento con el objetivo de triplicar las exportaciones en 2030, hasta alcanzar los US$ 200.000 millones; US$ 140.000 millones en bienes y US$ 60.000 millones en servicios, y pasar de 9.500 empresas exportadoras a 40.000 en el mismo periodo.

Asimismo el ministro de Producción, Dante Sica, sostuvo que el programa “Argentina Exporta será el articulador de todas las acciones de política pública, con la coordinación de los esfuerzos a nivel nacional, provincial y municipal”, y añadió que “el gran desafío es salir al mundo y diversificar destinos”.