El Gobierno denunció a siete compañías por estafa y usura crediticia

A través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, que depende de la Secretaría de Comercio, el Gobierno denunció penalmente a siete fintech (empresas de finanzas y tecnología) por estafa y usura crediticia.

Las compañías denunciadas son Smart Cash S.A., Punto Click S.A., Patagonia Cred S. A., Efectivo Urgente, Wenance S.A., Wenance Credit Argentina S.A. y Wenance Inversiones AAGI S.A.

La secretaria de Comercio, Paula Español, habló sobre el tema en la Radio Pública y señaló las maniobras de estas empresas. Según explicó, estas compañías se aprovechaban de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Iniciamos una causa penal contra estos organismo que brindaban crédito no bancario, y que, en general, se aprovechan de jubilados, de beneficiarios de la AUH, y lo que hacen es esto. Cobran débitos por créditos que no dieron; cobran costos administrativos por créditos que prometen pero que no dan; incluso, muchas veces, cuando enganchan a las personas en estos créditos, brindándoles información muy poco transparente, aplican unos costos financieros totales que han llegado al 1.500%”, detalló la funcionaria.

En tanto, Español se refirió a las denuncias que ya había recibido la Secretaría e indicó que, tras el cambio de gestión, unificó y tomó todas estas denuncias para activar causas administrativas y penales. Asimismo, informó que, debido a la gran cantidad de denuncias que se recibieron en este contexto de pandemia, la Secretaría conformó una unidad de atención a los casos de hipervulnerabilidad y que, en apenas poco más de un mes, recibieron casi 300 denuncias.

“El área de Defensa al Consumidor decidió, a partir del cambio de gestión y en particular en esta situación de pandemia, tener una actitud mucho más proactiva en la defensa de los derechos de los consumidores en general y más aún de aquellos consumidores vulnerables”, remarcó.