El gobierno de Chubut expulsará a los delincuentes extranjeros

El Gobierno del Chubut dispuso mediante el Decreto provincial Nº 136/19 la realización de todas las medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso al territorio provincial, de los ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentran cumpliendo condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero. El gobernador, Mariano Arcioni, en conferencia de prensa explicó que las medidas se implementarán a través del Ministerio de Gobierno, que será a su vez la encargada de formalizar convenios con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Presidencia de la Nación. Por su parte, el ministro de Gobierno, Federico Massoni, explicó que “si bien, todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias, contarán con todo el apoyo, aquellos que tienen la intención de delinquir, no van a poder ingresar a Chubut”, y sumó que “el decreto contempla la expulsión de los extranjeros que cumplen condenas o con condenas no firmes. Asimismo, prohíbe el ingreso a Chubut de los extranjeros que cuenten con antecedentes”.

Móvil Rawson: Silvio Vega