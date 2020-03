El Gobierno confirmó 11 nuevos casos de coronavirus y son 45 en todo el país

El Ministerio de Salud difundió un nuevo parte sobre el avance del COVID-19 en la Argentina y hasta el momento los casos confirmados son 45.

El parte, dado conocer por la cartera que conduce Ginés González García señala:

“Hoy fueron confirmados once (11) nuevos casos de COVID-19. Pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, y la Provincia de Buenos Aires. De los once casos, diez corresponden a casos con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que el otro caso confirmado pertenece a un contacto estrecho de casos confirmados. El total de casos confirmados en Argentina es de cuarenta y cinco (45), de los cuales dos (2) fallecieron. Los once pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias”.