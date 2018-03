El Gobierno bonaerense convocó a los docentes para el próximo miércoles

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los representantes de los gremios docentes a una nueva reunión paritaria para el próximo miércoles en el Ministerio de Economía provincial, según informaron hoy fuentes oficiales.

De este modo, tendrá lugar ese día a partir de las 14 la cuarta reunión de la mesa paritaria provincial, donde la gestión encabezada por María Eugenia Vidal procurará destrabar el conflicto que mantienen los gremios docentes, que motivó un paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo.

En los encuentros pasados, los sindicatos docentes habían rechazado la propuesta oficial de un 15 por ciento de aumento salarial, distribuido en tres cuotas, sin cláusula gatillo y con un plus por presentismo.

En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) definirán en las próximas horas, en distintos plenarios de delegados, los pasos a seguir en el marco del plan de lucha que mantienen en reclamo de un mayor aumento salarial, entre otras demandas.

En ese contexto, la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, aseveró hoy que los maestros esperan una oferta “no menor al 20 por ciento”, que contemple además la cláusula gatillo por inflación. “El mejor escenario es la convocatoria con una propuesta salarial que implique levantar el porcentaje con cláusula gatillo. El peor escenario sería que la convocatoria no sea un porcentaje que podamos llegar a debatir con los compañeros”, dijo en declaraciones a FM Provincia.

No obstante, Torre confió en la posibilidad de que el gobierno bonaerense “haya entendido que el 15 por ciento no es una pauta que hoy maneje nadie en término de la posible inflación”, a la vez que pidió que se “contemple la pérdida del poder adquisitivo del año 2016, que fue de 3 ó 4 puntos, con una oferta no menor al 20 por ciento”.