El Gobierno asegura que “hay cero posibilidades” de que ocurra otro apagón

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó que hay “cero” posibilidad de repetición de un apagón como el de este domingo, al anunciar hoy que en 15 días se sabrán sus causas y en base a ello se determinará qué “resarcimientos deben pagarse”. “De cero a diez, hay cero posibilidades que vuelva a repertirse. No tiene que volver a repetirse”, sostuvo sobre el apagón que afectó a la mayor parte del país, a Uruguay y al sur de Brasil. “Esto es algo muy grave que no debería haber pasado, no debe pasar”, expresó en declaraciones periodísticas.

En tanto, a más de 24 horas del apagón, más de 13 mil usuarios continuaban este mediodía sin servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, aunque desde las empresas distribuidoras de energía aseguraron que esos cortes “son los normales para un día de lluvia”.