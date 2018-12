El Gobierno anunció aumentos en las tarifas de luz y gas para 2019

La tarifa de electricidad para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense aumentará de manera escalonada hasta el 55% entre los próximos meses de febrero y agosto inclusive, informaron fuentes de la Secretaría de Energía.

De manera paralela, y por la suba de la tarifa de electricidad a nivel mayorista, en el resto del país se producirá un incremento en torno al 35% en similar período. Para los clientes de las distribuidoras Edenor y Edesur los aumentos de tarifas serán del 26% en febrero, 14% en marzo, 4% en abril y otro 4% en agosto.

De esta manera, un cliente de Edenor que en diciembre consumió 300 kilowats/hora y pagó $ 819 pasará en marzo a abonar $1.184, según las estimaciones oficiales. En tanto, en la provincia de Santa Fe, donde ese mismo cliente pagó en diciembre $1.399, pasará a abonar $ 1.742 debido a que el primer tramo del aumento será de 15%.

Con estos incrementos, y los que se den a nivel provincial, los subsidios que el Estado aporta al consumo de electricidad llegaran a US$ 2.565 millones el año próximo, contra los US$ 4.355 millones de este año y los US$ 11.465 millones de 2015. En la cartera que dirige Javier Iguacel también calcularon un aumento del 35% para todo el país para la tarifa de gas durante todo el año, aunque aclararon que “es una primera estimación”.