El Gobierno analiza aceptar la renuncia de la funcionaria involucrada

El ministro de Seguridad de la Justicia, Claudio Maley, confirmó hoy que la subsecretaria de Servicios Penitenciarios, Carina Assad, presentó su renuncia, para no ‘entorpecer’ la investigación por el presunto tráfico de estupefacientes en el penal de Concepción, ya que es señalada como una de las responsables de la comercialización de drogas en esa cárcel. “Ella ha solicitado la renuncia, justamente para ponerse a disposición de la Justicia, no entorpecer la investigación judicial, e informar todo lo que sea requerido por la Justicia. La aceptación está en curso, así que es un trámite administrativo meramente y no tenemos que oponernos porque es una decisión personal y es una postura que convalidamos, porque justamente el fundamento de lo que reza la parte textual de su solicitud de renuncia, establece ponerse a disposición de la Justicia. Esto no afecta al sistema penitenciario, lo que tenemos que hacer es corregir o modificar procesos que sea indebido o no ayude al sistema a transparentar la gestión”, dijo Maley.