El Gobernador anunció “Premios por Asistencia Perfecta” para el Sector Docente

“Y Directivos, de todos los niveles, de Gestión Estatal; el que será no remunerativo, no bonificable, calculado sobre el básico, y todos los conceptos remunerativos y bonificables allí incluidos, lo que se estima en un 10%”dijo el Ejecutivo Provincial. El mismo será efectivizado en el mes inmediato al período vencido y liquidado. “Si los educadores tienen asistencia perfecta los 10 meses, cobrarán el 100% y lo mismo en vacaciones. Si hay un mes que no lo percibió, ahí se va produciendo el proporcional con este sistema de la décima”, agregó el Mandatario.

El Gobernador estuvo acompañado por la titular de la Cartera Educativa, Dra. Isolda Calsina; el Ministro de Hacienda, Carlos Sadir y el Ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz.