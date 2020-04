El gerente explicó cómo será la atención al público a partir del viernes

DESCARGAR

Eduardo Santos, gerente de zonal del Banco Nación confirmó que el viernes 3 de abril, se atenderá de 8 a 13 en la calle 25 de mayo (Practicaja o anexo) solamente para los pagos AUH, fondos de desempleo y los jubilados “que no tenían la tarjeta o estaba bloqueada.”

El gerente pidió a las personas que concurran que respeten las normas de higiene y seguridad obligatorias por la cuarenta, “la gente va a tener que esperar afuera, hay que mantener las distancias correspondientes, vamos a tomar todos los recaudos y hay tener un poco de paciencia”- solicitó.

Santos aclaró que el viernes el banco pagará solamente a los jubilados que no han cobrado marzo. Pero “los de abril que no vengan –aconsejó el gerente- porque aún no está disponible.”

Adelantó que los días lunes martes y miércoles, de la semana próxima “también vamos a atender y luego de la semana santa veremos cómo sigue.”

Los beneficiarios de AUH cobrarán de acuerdo al siguiente cronograma comunicado por Anses: viernes: 0,1, 2 y 3. El lunes: 4, 5 y 6. El martes: 7,8 y 9. Es decir que se paga en tres días hábiles “los que no tienen ese número, que no vayan –dijo el gerente- porque no van a poder cobrar.”

Para los jubilados que no han podido cobrar marzo, aún no se ha dispuesto el pago por número de documento, por lo que se espera que no vayan todos, el mismo viernes.

Finalmente aclaró que “todos los bancos” que pagan a jubilados van a abrir el próximo viernes para cumplir con esa tarea.