“El fútbol es un negocio donde triunfa el exitoso, el otro es descartado”

Hugo Lamadrid ex futbolista, es recordado especialmente por su participación en Racing Club de fines de los ’80. El Flaco Lamadrid pasó de jugar la Libertadores con aquel recordado equipo del Coco Basile a deambular por el fútbol del ascenso y del interior.

Hoy retirado del mundo deportivo y luego de obtener una inesperada viralidad en redes sociales se decidió por escribir su autobiografía: “Lamadrí -El Renacido-. Gloria, Caída y resurrección de un trabajador del fútbol”. En “No hay Capitán si no hay Marino” dialogamos sobre el proceso de creación del libro, también de su trayectoria y sobre la exposición de sus ideas políticas.

