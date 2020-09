En diálogo con La Mañana de Nacional, la diputada nacional Verónica Caliva celebró que rápidamente los referentes del bloque del Frente de Todos expulsaron al ex legislador Emilio Ameri. “El Frente de Todos no es lo que mostró Ameri el día de ayer, somos hombres y mujeres muy comprometidos con la situación que estamos atravesando y pido disculpas por lo sucedido, el país no se merece eso”– Señaló la legisladora

