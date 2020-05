El Frente Chaqueño rechaza procedimientos del Concejo Municipal

En diálogo con Marcela Vaquer de Radio Nacional el concejal por el Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti, cuestionó las formas y el procedimiento que utiliza el oficialismo en el Concejo Deliberante de Resistencia, especialmente en los referido a la sanción de la ordenanza que estableció aumentos en los tributos municipales: “hay que recordar que en el momento en que se votaron los nuevos montos tributarios de Resistencia estábamos en plena emergencia económica y a nuestro pedido algunos aspectos de la ordenanza fueron corregidos al igual que en el tema de las tarifas del transporte, pero cuando se votó el Presupuesto, habíamos planteado tener acceso a todo el material ya que una semana antes, en el trabajo de Labor Parlamentaria, se acordó todo y en la sesión no se me dio la palabra ni posibilidad de participar. Hay que recordar que lo que se llama ‘el tarifazo’ tuvo el acuerdo y la votación de la UCR; las medidas se votaron en ‘paquete’, no se votó artículo por artículo, en particular”. indicó. El concejal recordó: “la posición de los concejales de la Unión Cívica Radical fue la de votar afirmativamente primero y después solicitaron reconsiderar su voto y lo hicieron en contra, lo cierto es que se dictó la ordenanza con todo lo que ya es conocido. Yo considero que al no cumplirse los procedimientos legales para la votación esta es una ordenanza que no se puede sostener porque mintieron en el contenido y después no lo publicaron”.

El edil objetó también lo dispuesto en la tarifa del transporte y el endeudamiento pedido por el Ejecutivo: “votan una toma de deuda por 800 millones con seis votos a favor cuando de acuerdo con lo determinado en la Constitución Nacional, en la Provincial y en la Carta Orgánica Municipal son necesarios los votos afirmativos de los 2/3 del Concejo”.

Bolatti expresó su preocupación “por lo que está pasando en el Concejo Municipal de Resistencia, por el formato que están utilizando y si las irregularidades quedan firmes después no podemos hacer nada”.