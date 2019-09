El FMI aseguró que “Argentina está en el tope de las prioridades”

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió en Washington con la directora designada del FMI, Kristalina Georgieva, quien le aseguró que “Argentina está en el tope de las prioridades” y que el organismo “quiere ver al país tener éxito”. La flamante directora, que sucede a Christine Lagarde, “quería que la primera reunión de su gestión fuera con las autoridades argentinas”, con las que trabajará “entendiendo las dificultades económicas y políticas que atraviesa el país”, según indicó la oficina de prensa del Palacio de Hacienda.

Posteriormente, desde su cuenta de Twitter, Georgieva dijo que espera “con interés trabajar con las autoridades” argentinas mientras asume sus funciones formalmente en el organismo el 1° de octubre. “Argentina es un miembro importante del FMI y queremos verlo tener éxito”, expresó la flamante directora en una publicación que acompañó con una foto junto a Lacunza.

I look forward to working with the authorities as I take on my duties on October 1. Argentina is an important member of the #IMF and we want to see it succeed. pic.twitter.com/UZDHDrZxdx

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) 25 de septiembre de 2019