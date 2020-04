El fin de semana abren los bancos para pagar los mismos haberes que hoy

DESCARGAR

Desde la Bancaria, su titular, Martín Bueno, confirmó la atención de bancos el sábado y domingo y destacó que “sigue siendo solo para lo que queda de marzo”.

Se trabajará en horario normal y habitual, únicamente los mismos bancos que trabajaron hoy. Bueno dijo que banco Nación solamente abrirá la sucursal de 25 de Mayo “porque seguramente mañana no va a haber tanta gente como hoy”.

Reiteró que se van a pagar los mismos beneficios que durante este viernes: jubilaciones, asignaciones y fondo de desempleo, que no habían podido cobrar en marzo. Los beneficiarios de la AUH cobrarán de acuerdo al cronograma previsto por Anses) más el importe de los $10.000 correspondientes a la AFI.

Bueno destacó que tanto los empleados, los funcionarios del banco, la gente de la municipalidad, de la policía y Defensa Civil, “han hecho un trabajo espectacular, como se esperaba.” No obstante puso de manifiesto el comportamiento negativo de algunas personas. “Hay mucha gente que había sacado plata de los cajeros automáticos hace unos días y fue hoy a cobrar igual. Tenemos certeza de mucha gente –lamentó- que ha venido aunque le funcionaba la tarjeta igual. Les pedimos que por favor que no vengan si no es absolutamente necesario, así no se arman aglomeraciones, si es para cuidad la salud, nada más”- solicitó Martín Bueno.