Luego de su incorporación a Boca Juniors en Novena División, el deportista Valentín Roo de vacaciones en la ciudad, visitó los estudios de Radio Nacional. El el programa “Voces del Deporte” contó que “Fué todo muy rápido desde la prueba hasta la decisión de Boca de incorporarme y estar viviendo en la pensión de Casa Amarilla. Llegué y en el primer partido me tocó ser titular lo que me puso muy contento. Cada día aprendo cosas nuevas y disfruto de la posibilidad que se me brinda”.