El espacio de Randazzo denunció faltante de boletas en varios distritos

Desde Cumplir, el espacio que conduce el precandidato a senador Florencio Randazzo, alertaron sobre la falta de boletas en once localidades; en San Nicolás “en forma total” y de “la mayoría” en Quilmes; mientras que en San Martín (allí está Gabriel Katopodis, uno de sus principales aliados), Merlo, Avellaneda, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Tandil, Lincoln, Junín y Olavarría advirtieron que es “parcial”. “Habiendo enviado las boletas al correo, no han sido puestas en las urnas”, indicó el ex Ministro del Interior.

Móvil: Juan Merico