El escocés Murray se operó su cadera

El tenista escocés Andy Murray, ex número uno del mundo, fue intervenido por segunda vez por problemas en su cadera y se sometió a una cirugía de reconstrucción, por lo que ahora tiene una de metal.

“Ayer por la mañana me sometí a una cirugía de recuperación de cadera en Londres. Me estoy sintiendo un poco maltratado y magullado ahora, pero espero que este sea el final de mi dolor de cadera”, publicó Murray en sus redes sociales.

“Ahora tengo una cadera de metal como se puede ver en la segunda foto”, escribió en su mensaje, con la imagen de la radiografía.

Murray había anunciado que dejaría el tenis este año. En principio, su idea era retirarse en Wimbledon, aunque avisó que no estaba seguro de llegar a agosto por sus intensos dolores. Después de quedar eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia al perder con el español Roberto Bautista Agut, el escocés aceleró la operación.

El tenista, de 31 años, ganador de 45 títulos de la ATP y campeón olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, ya había sido operado en enero de 2018, tras lo cual permaneció más de cinco meses inactivo. Ahora, su futuro es una incógnita.